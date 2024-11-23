ديسمبر المقبل.. تامر عاشور يحيى حفلًا غنائيًا بقصر عابدين

كتب - معتز عباس:

أعلن المطرب تامر عاشور عن إحياء حفله الغنائي في قصر عابدين، يوم 15 ديسمبر المقبل.

ونشر تامر، بوستر الحفل الغنائي، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "في أحلى جو في الشتاء وفي قلب مصر ومنطقتي اللي اتولدت واتربيت فيها عابدين والحلمية، هنسهر سوا لأول مرة في قصر عابدين، هستناكم واستنى كل حبايبنا وأصحابنا".

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أحيا النجم تامر عاشور، حفلا استثنائيا في حديقة الشهيد بالكويت، الفترة الماضية، وسط حضور جماهيري كبير ضمن فعاليات الموسم الثقافي، ومن إنتاج شركة A Music للمنتج أحمد الخالدي.

واستمر الحفل لمدة ساعتين، تألق خلالها عاشور وفرقته الموسيقية بأداء ألهب حماس الحضور وانتزع تفاعلا حارا، حيث تردد صدى الأغاني من أصوات الجماهير، حتى إن بعضهم كان يسبق عاشور بالغناء بمجرد بدء الفرقة بالعزف.

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