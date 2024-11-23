منة فضالي تنعى والدة مي عزالدين: "ربنا يرحمك يا طنط مها كنتي جميلة وطيبة"

كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة منة فضالي، والدة الفنانة مي عزالدين، التي رحلت عن عالمنا مساء الجمعة، بعد صراع مع المرض.

وكتبت منة، عبر حسابها على إنستجرام: "لا حول ولا قوه إلا بالله حبيبتي ربنا يصبر قلبك ويرحمها برحمته.. ربنا يقويكي على فراقها".

وأضافت منة فضالي: "في ذمة الله والدة صديقتي مي عز الدين، ربنا يرحمك يا طنط مها كنتي جميلة وطيبة، أرجو قراءة الفاتحة".

وكانت مي، قد طلبت من محبيها في وقت سابق الدعاء لوالدتها التي تعاني من أزمة صحية، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام" وكتبت: "أرجو الدعاء لأمي بالشفاء".

وجاءت مطالبة مي عزالدين، بعد حوالي عام من كشفها معاناة والدتها من أزمة صحية، وخضوعها للغسيل الكلوي.

النجمة مي عز الدين، شاركت في رمضان 2023، ببطولة مسلسل "سوق الكانتو" مع النجم أمير كرارة وعدد كبير من نجوم الفن، بينهم: فتحي عبدالوهاب، محمود البزاوي، محمد عبدالعظيم، ثراء جبيل، سلوى عثمان، إخراج حسين المنباوي، سيناريو وحوار هاني سرحان، ودارت أحداثه في زمن غير معاصر.

وظهرت مي في رمضان 2024 كضيفة شرف بمسلسل "كوبرا" بطولة الفنان محمد إمام، والذي عُرض على قناة MBC مصر.