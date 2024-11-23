لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

حدث بالفن| وفاة فنان وحفل ختام القاهرة السينمائي وتركي آل الشيخ يفوز بجائزة الشخصية الأكثر تأثيرا

12:01 ص السبت 23 نوفمبر 2024
حدث بالفن| وفاة فنان وحفل ختام القاهرة السينمائي وتركي آل الشيخ يفوز بجائزة الشخصية الأكثر تأثيرا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة الفنان عادل الفار، تركي آل الشيخ يفوز بجائزة الشخصية الأكثر تأثيرا في العقد الأخير، أول تعليق من ياسمين عبدالعزيز بعد انطلاق تصوير"وتقابل حبيب"، لقطات محرجة حدثت بمهرجان القاهرة السينمائي الـ 45، أحمد الفيشاوي يكشف مفاجأة بشأن سمية الألفي "الصغيرة"، رانيا يوسف تكشف عن أعمالها الفنية المقبلة، حسين فهمي يرحب بالمهندس نجيب ساويرس في ختام القاهرة السينمائي، وغيرها من الأخبار.

ياسمين عبد العزيز رانيا يوسف مهرجان القاهرة السينمائي حسين فهمي نجيب ساويرس عادل الفار

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وفاة والدة الفنانة مي عزالدين.. وخالد سرحان ينعيها

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

إعلان

إعلان

إعلان

عاجل - معهد الفلك يكشف موعد شهر رمضان 2025.. وعدد الأيام المتبقية