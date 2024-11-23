حدث بالفن| وفاة فنان وحفل ختام القاهرة السينمائي وتركي آل الشيخ يفوز بجائزة الشخصية الأكثر تأثيرا

إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة الفنان عادل الفار، تركي آل الشيخ يفوز بجائزة الشخصية الأكثر تأثيرا في العقد الأخير، أول تعليق من ياسمين عبدالعزيز بعد انطلاق تصوير"وتقابل حبيب"، لقطات محرجة حدثت بمهرجان القاهرة السينمائي الـ 45، أحمد الفيشاوي يكشف مفاجأة بشأن سمية الألفي "الصغيرة"، رانيا يوسف تكشف عن أعمالها الفنية المقبلة، حسين فهمي يرحب بالمهندس نجيب ساويرس في ختام القاهرة السينمائي، وغيرها من الأخبار.