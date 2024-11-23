رامي صبري: "تعرضت للخيانة ونفسي الحرب تنتهي في المنطقة"

كتبت- نوران أسامة:

قال المطرب رامي صبري، إن أكثر الأشياء التي لا يحبها هي الخيانة والكره، مشددًا على أنه تعرض للخيانة في وقت سابق من أحد المقربين منه.

وتابع "صبري"، ببرنامج "حبر سري": "أنا في الحياة العامة تعاملي مختلف ومش بسمع للناس اللي بتكلمني عن شخصية حد ولازم أتعامل مع الأشخاص للحكم عليهم".

وعن حلمه خلال الفترة المقبلة، أوضح: "بحلم بهدوء المنطقة ونفسي فلسطين ترجع حرة ولبنان ترجع زي الأول".

واستكمل: "نفسي ميكونش في مشاكل وقتل أو حروب ومفيش حوادث ودم.. قتل الأطفال في فلسطين ولبنان موضوع يشغلني بحزن على المشاهد، نفسي القتل والحرب تنتهي في المنطقة والهدوء يحل مرة أخرى على منطقتنا".

وأضاف، أن حلمه الشخصي الثاني بأن تكون أسرته ووالديه بصحة جيدة طول العمر"كل أما أبص على أولادي في يوم بقول إني حلمي أعيش عشان أربي ولادي".

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