لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

رامي صبري: "تعرضت للخيانة ونفسي الحرب تنتهي في المنطقة"

09:02 ص السبت 23 نوفمبر 2024

الفنان رامي صبري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

قال المطرب رامي صبري، إن أكثر الأشياء التي لا يحبها هي الخيانة والكره، مشددًا على أنه تعرض للخيانة في وقت سابق من أحد المقربين منه.

وتابع "صبري"، ببرنامج "حبر سري": "أنا في الحياة العامة تعاملي مختلف ومش بسمع للناس اللي بتكلمني عن شخصية حد ولازم أتعامل مع الأشخاص للحكم عليهم".

وعن حلمه خلال الفترة المقبلة، أوضح: "بحلم بهدوء المنطقة ونفسي فلسطين ترجع حرة ولبنان ترجع زي الأول".

واستكمل: "نفسي ميكونش في مشاكل وقتل أو حروب ومفيش حوادث ودم.. قتل الأطفال في فلسطين ولبنان موضوع يشغلني بحزن على المشاهد، نفسي القتل والحرب تنتهي في المنطقة والهدوء يحل مرة أخرى على منطقتنا".

وأضاف، أن حلمه الشخصي الثاني بأن تكون أسرته ووالديه بصحة جيدة طول العمر"كل أما أبص على أولادي في يوم بقول إني حلمي أعيش عشان أربي ولادي".

اقرأ أيضا:
أحمد داش يؤدي مناسك العمرة.. وأحمد داوود يعلق (صور)

رامي صبري حبر سري الخيانة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مهرجان القاهرة السينمائي.. تعرف على الأفلام الفائزة في مسابقة "من المسافة صفر"

إعلان

إعلان

عاجل - معهد الفلك يكشف موعد شهر رمضان 2025.. وعدد الأيام المتبقية