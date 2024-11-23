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رامي صبري: "مش بضايق من ترتيب تامر حسني وحماقي قبلي"

02:00 ص السبت 23 نوفمبر 2024

رامي صبري

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كتبت - نوران أسامة:

قال المطرب رامي صبري، إن ترتيب الأفضل في الغناء يتغير بشكل مستمر، متابعًا: "مش بضايق من ترتيب تامر حسني وحماقي قبلي.. أنا ضد الأرقام، هم زملائي وبحبهم وبحترم مسيرتهم واحنا مع بعض دائما في الأفراح".


وتابع "صبري" ببرنامج "حبر سري": "أنا يهمني إني أكون من الـ5 الأفضل في الغناء وده أمر يبسطني ومش بحلم بغير كده، أنا جي من شغل وتحمل حاجات كتير".

وأضاف، أنه ليس المهم أنه في أي ترتيب بين المطربين والمغنيين، مشيرا إلى أن الجمهور هو من يقيم أي عمل غنائي وليس الفنان نفسه.

رامي صبري حماقي تامر حسني
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