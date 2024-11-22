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"تاريخ موجز للعائلة" أفضل فيلم آسيوي في مهرجان القاهرة السينمائي

11:34 م الجمعة 22 نوفمبر 2024

ختام مهرجان القاهرة السينمائي

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كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن جوائز دورته الخامسة والأربعين في حفل أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية اليوم الجمعة 22 نوفمبر.

وفاز فيلم "تاريخ موجز للعائلة" للمخرج لين جيانجي، بجائزة "نيتباك" لأفضل فيلم آسيوي طويل، والفيلم هو إنتاج مشترك بين الصين، الدنمارك، قطر، وفرنسا.

فيلم تاريخ موجز للعائلة المخرج لين جيانجي جائزة نيتباك لأفضل فيلم آسيوي طويل أفضل فيلم آسيوي مهرجان القاهرة السينمائي حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
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