مهرجان القاهرة السينمائي.. تعرف على الأفلام الفائزة في مسابقة "من المسافة صفر"

كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن جوائز دورته الخامسة والأربعين في حفل أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية اليوم الجمعة 22 نوفمبر.

ومن ضمن مسابقات المهرجان برنامج أفلام غزة من المسافة صفر، وفيها فاز فيلم "جلد ناعم" للمخرج خميس مشهراوي بجائزة أفضل فيلم، وهي الجائزة التي تقدمها شركة أفلام مصر العالمية وتحمل اسم المخرج الراحل يوسف شاهين.

وفاز فيلم "خارج التغطية" للمخرج محمد الشريف، وفيلم "يوم دراسي" للمخرج أحمد الدنف بنفس الجائزة.

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي تم افتتاح دورته الخامسة والأربعين مساء يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر، وشهد الحفل تكريم المخرج الكبير يسري نصر الله والفنان أحمد عز، والمخرج دانيس تانوفيتش.