لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مهرجان القاهرة السينمائي.. تعرف على الأفلام الفائزة في مسابقة "من المسافة صفر"

11:17 م الجمعة 22 نوفمبر 2024

حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن جوائز دورته الخامسة والأربعين في حفل أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية اليوم الجمعة 22 نوفمبر.

ومن ضمن مسابقات المهرجان برنامج أفلام غزة من المسافة صفر، وفيها فاز فيلم "جلد ناعم" للمخرج خميس مشهراوي بجائزة أفضل فيلم، وهي الجائزة التي تقدمها شركة أفلام مصر العالمية وتحمل اسم المخرج الراحل يوسف شاهين.

وفاز فيلم "خارج التغطية" للمخرج محمد الشريف، وفيلم "يوم دراسي" للمخرج أحمد الدنف بنفس الجائزة.

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي تم افتتاح دورته الخامسة والأربعين مساء يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر، وشهد الحفل تكريم المخرج الكبير يسري نصر الله والفنان أحمد عز، والمخرج دانيس تانوفيتش.

الأفلام الفائزة في مسابقة من المسافة صفر فيلم جلد ناعم فيلم خارج التغطية برنامج أفلام غزة من المسافة صفر مهرجان القاهرة السينمائي حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل - معهد الفلك يكشف موعد شهر رمضان 2025.. وعدد الأيام المتبقية