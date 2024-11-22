أحمد حلمي بعد ختام القاهرة السينمائي: "يا رب أوعدنا بفيلم يدخل الدورة الجاية"

كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان أحمد حلمي، بنجاح الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك بعد حضوره حفل الختام الذي أقيم مساء اليوم الجمعة بدار الأوبرا المصرية، وشهد حضور عدد كبير من أبرز وألمع النجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء الوطن العربي.

ونشر حلمي، صورا من كواليس حضور فعاليات حفل الختام، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وعلق: "على السجادة الحمراء من حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي السينمائي، مبروك ختام الدورة الـ 45 وختامه مسك.. ويا رب أوعدنا بفيلم يدخل الدورة الجاية".

وتحدث أحمد حلمي عن عدم حضوره حفل افتتاح المهرجان خلال استضافته على قناة "dmc"، قائلا: "ملحقتش كنت مسافر، وحتى الافتتاح مكنتش هنا والحمد لله لحقت الختام".

وعن من يحب أن يتم تكريمه في الدورة المقبلة: "أحب الجداد يتكرموا، مش لازم يكون عنده أفلام كتير عملها، أحب أكرم محمد ممدوح لأنه موهبة كبيرة، طبعًا مع الاحترام لكل زمايلي لكن حاسس أن تايسون لازم يتكرم السنة الجاية".

كما وجه رسالة للفنان حسين فهمي رئيس المهرجان: "أقوله شكرًا على أنك رئيس مهرجان القاهرة، شكرًا على المجهود والعطاء والتنظيم، شكرًا على وجودك كفنان كنا في يوم من الأيام لما حد يسرح شعره على جنب كنا بنقوله أنت حسين فهمي ولا ايه؟، بتمنى له التوفيق دايمًا".

يذكر أن، أحمد حلمي يشارك ببطولة عدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "الست" بطولة النجمة منى زكي وتدور أحداثه حول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم.

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