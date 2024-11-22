مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. تعرف على جوائز المسابقة الدولية في الدورة 45

كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن جوائز دورته الخامسة والأربعين في حفل أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية اليوم الجمعة 22 نوفمبر.

وجاءت جوائز المسابقة الدولية على النحو التالي:

- الهرم الذهبي لأحسن فيلم ويمنح للمنتج، فيلم: العام الجديد الذي لم يأت أبدا، إخراج:بوجدان موريشانو، من رومانيا

- الهرم الفضي جائزة لجنة التحكيم الخاصة وتمنح لأحسن مخرج: المخرجة ناتاليا نزاروفا عن فيلم طوابع بريد، من روسيا

- الهرم البرونزى لأفضل عمل أول أو ثان وتمنح للمخرج: المخرج بيدرو فريري، عن فيلمه مالو من البرازيل.

- جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو: فيلم: فيتوريا، للمخرج أليساندرو كاسيجولي، كيسي كوفمان، سيناريو أليساندرو كاسيجولي، كيسي كوفمان، إيطاليا

- جائزة أحسن ممثل حصل عليها ليي كانج شنج، عن دوره فى فيلم قصر الشمس الزرقاء، إخراج كونستانس تسانغ، من الولايات المتحدة الأمريكية، والممثل ماكسيم ستويانوف عن دوره في فيلم: طوابع بريد، إخراج ناتاليا نزاروفا، من روسيا.

- جائزة أحسن ممثلة وشهادة تقدير للممثلة: ألينا خويفانوفا عن دورها في فيلم "طوابع بريد"، إخراج ناتاليا نزاروفا، والممثلة يارا دي نوفايس عن دورها في فيلم مالو إخراج بيدرو فريري، من البرازيل.

- جائزة هنرى بركات لأحسن إسهام فني، المخرج نجمي سنجاك عن فيلمه آيشا، من تركيا.

- جائزة هنرى بركات لأحسن إسهام فني، المخرجة: نهى عادل عن فيلمها: دخل الربيع يضحك، من مصر.

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي تم افتتاح دورته الخامسة والأربعين مساء يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر، وشهد الحفل تكريم المخرج الكبير يسري نصر الله والفنان أحمد عز، والمخرج دانيس تانوفيتش.