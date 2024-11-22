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٢٥ صورة لـ نجمات خطفن الأنظار على السجادة الحمراء بختام القاهرة السينمائي

11:03 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    الفنانة ساندي في أحدث ظهور
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    إلهام شاهين
  • عرض 23 صورة
    أمينة خليل
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    جيهان الشماشرجي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 23 صورة
    جيهان خليل
  • عرض 23 صورة
    درة تتألق في مهرجان القاهرة
  • عرض 23 صورة
    أحدث ظهور في مهرجان القاهرة
  • عرض 23 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 23 صورة
    رانيا منصور في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 23 صورة
    سولاف فواخرجي
  • عرض 23 صورة
    عبير صبري
  • عرض 23 صورة
    كندة علوش في أحدث ظهور
  • عرض 23 صورة
    لقاء الخميسي
  • عرض 23 صورة
    إلهام صفي الدين
  • عرض 23 صورة
    ميس حمدان
  • عرض 23 صورة
    ميمي جمال
  • عرض 23 صورة
    نبيلة عبيد
  • عرض 23 صورة
    ساندي
  • عرض 23 صورة
    نورهان منصور في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 23 صورة
    نجلاء بدر
  • عرض 23 صورة
    ميرهان حسين
  • عرض 23 صورة
    دعاء حكم
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كتب - معتز عباس:

تصوير/ إسلام فاروق - محمود عبدالناصر:

حرص نجوم الفن والسينما على حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

وظهرت نجمات الفن بإطلالات مميزة على "السجادة الحمراء"، أبرزهم، يسرا، ليلى علوي، رانيا يوسف، نسرين طافش، جيهان الشماشرجي، داليا مصطفى، عائشة بن أحمد، إلهام صفي الدين، إنجي المقدم، إلهام شاهين، وغيرهم من النجمات.

شهدت الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة ضمت المخرج المصري يسري نصر الله، الذي منح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

نجمات الفن على السجادة الحمراء مهرجان القاهرة السينمائي حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
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