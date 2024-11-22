عمرو الليثي يعلن جوائز اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي بـ"القاهرة السينمائي"

بينهن جيهان الشماشرجي.. 25 صورة لنجمات سينجل على السجادة الحمراء بختام

كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن جوائز دورته الخامسة والأربعين في حفل أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية اليوم الجمعة 22 نوفمبر.

وأعلن الإعلامي عمرو الليثي جوائز اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي بقيمة 250000 جنيه مصري لأفضل فيلم فلسطيني.

وجاءت الجوائز على النحو التالي: الجائزة الأولى قيمتها 125 ألف جنيه ذهبت لفيلم أحلام كيلو متر مربع، من فلسطين.

وقالت عنه اللجنة "لندرة الحديث عن معاناة مخيم لاجئين وصمودهم أمام الاحتلال، ورحم الله من استشهد بعد تصوير الفيلم".

والجائزة الثانية 75 ألف جنيه، حصل عليها فيلم حالة عشق، للمخرجتين كارول منصور ومنى خالدي "لعرضه وقائع التنكيل المستمرة بالمستشفيات والأطباء والجرحى وحرب الإبادة الممنهجة التي تجرى على الشعب الفلسطيني في غزة".

والجائزة الثالثة وتبلغ 50 ألف جنيه لفيلم أحلام عابرة إخراج رشيد مشهراوي "بلغته السينمائية المميزة ورسالته الإنسانية القوية التي توضح جرائم جيش العدو وإجهاضه للأحلام البريئة لأطفال فلسطين".

كما منحت اللجنة شهادة تقدير للدكتور غسان أبو ستة الطبيب الجراح بمستشفى الشفا والعودة بغزة، وشهادة تقدير للمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، وشهادة ثالثة للمخرج سيف حماش عن "سن الغزال".

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي تم افتتاح دورته الخامسة والأربعين مساء يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر، وشهد الحفل تكريم المخرج الكبير يسري نصر الله والفنان أحمد عز، والمخرج دانيس تانوفيتش.