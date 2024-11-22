لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أشرف عبدالباقي يدعم ابنته زينة في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

10:48 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    أسرف عبدالباقي في مهرجان القاهرة
  • عرض 11 صورة
    أسرف عبدالباقي في مهرجان القاهرة
  • عرض 11 صورة
    أسرف عبدالباقي في مهرجان القاهرة
  • عرض 11 صورة
    أسرف عبدالباقي في مهرجان القاهرة
  • عرض 11 صورة
    أشرف عبدالباقي وابنته زينة عبد الباقي (2)
  • عرض 11 صورة
    أشرف عبدالباقي وابنته زينة عبد الباقي
  • عرض 11 صورة
    أشرف عبدالباقي وابنته زينة عبد الباقي
  • عرض 11 صورة
    أشرف عبدالباقي وابنته زينة عبد الباقي
  • عرض 11 صورة
    أشرف عبدالباقي وابنته زينة عبد الباقي
  • عرض 11 صورة
    أشرف عبدالباقي وابنته زينة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:
تصوير/ إسلام فاروق - محمود عبدالناصر:

ظهر الفنان أشرف عبدالباقي رفقة ابنته المخرجة زينة، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وشاركت زينة عبد الباقي في مهرجان القاهرة السينمائي بفيلم "مين يصدق"، في أول تجربة إخراجية لها.
شهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وصول النجم محمود حميدة رفقة أسرته على السجادة الحمراء.
وشهدت الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة ضمت المخرج المصري يسري نصر الله، الذي منح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

أشرف عبد الباقي زينة عبد الباقي مهرجان القاهرة السينمائي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عمرو الليثي يعلن جوائز اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي بـ"القاهرة السينمائي"

إعلان

إعلان

عاجل - معهد الفلك يكشف موعد شهر رمضان 2025.. وعدد الأيام المتبقية