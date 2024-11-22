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أول تعليق من نبيل الحلفاوي بعد تعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري بالدوري

10:40 م الجمعة 22 نوفمبر 2024

نبيل الحلفاوي

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كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على المباراة التي جمعت بين النادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي على "X" : "مبروك لزعيم الثغر، هارد لك للنادي الأهلي".

وانتقد الفنان نبيل الحلفاوي أداء لاعبي النادي الأهلي وذلك بعد أحداث الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وعلق: "سيطرة أهلاوية عقيمة، افتقاد اللمسة الواحدة، عدم إتقان التمريرة قبل الأخيرة، لا تموين لكهربا، ربما قفشة يحقق هذا".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على العديد من الأحداث الرياضية، وبالأخص مباريات النادي الأهلي سواء محليًا أو قاريًا في مختلف الرياضات والبطولات نظراً لانتمائه الكروي للقلعة الحمراء، ودائماً ما ينشر رأيه عبر حسابه "X" ويقوم خلاله بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

نبيل الحلفاوي يعلق على أداء النادي الأهليالحلفاوي يعلق على تعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري

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الفنان نبيل الحلفاوي الحلفاوي بعد تعادل الأهلي مع الاتحاد الحلفاوي عبر حسابه على X تعليق الحلفاوي بعد تعادل الأهلي الدوري المصري الممتاز
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