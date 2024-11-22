"داهومي" أفضل فيلم أفريقي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ45

كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن جوائز دورته الخامسة والأربعين في حفل أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية اليوم الجمعة 22 نوفمبر.

وحصل فيلم داهومي إخراج ماتي ديوب، على جائزة أفضل فيلم أفريقي، الفيلم من إنتاج فرنسا، السنغال، بنين.

وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم أبو زعبل 89، للمخرج بسام مرتضى، إنتاج مصر وألمانيا.

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي تم افتتاح دورته الخامسة والأربعين مساء يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر، وشهد الحفل تكريم المخرج الكبير يسري نصر الله والفنان أحمد عز، والمخرج دانيس تانوفيتش.