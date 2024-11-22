مهرجان القاهرة السينمائي.. "حالة عشق" أحسن فيلم عربي وجائزة صلاح أبو سيف

كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن جوائز دورته الخامسة والأربعين في حفل أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية اليوم الجمعة 22 نوفمبر.

وذهبت جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي، وقيمتها 10000دولار للمنتجتين كارول منصور ومنى خالدي، عن الفيلم الفلسطيني حالة عشق.

وذهبت جائزة صلاح أبو سيف وقدرها 7000 آلاف دولار للمخرجة نهى عادل عن فيلم دخل الربيع يضحك.

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي تم افتتاح دورته الخامسة والأربعين مساء يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر، وشهد الحفل تكريم المخرج الكبير يسري نصر الله والفنان أحمد عز، والمخرج دانيس تانوفيتش.