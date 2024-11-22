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ظهور لافت لـ إلهام شاهين وإبنة شقيقتها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

10:10 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    إلهام شاهين على السجادة الحمراء
  • عرض 17 صورة
    إلهام شاهين على السجادة الحمراء
  • عرض 17 صورة
    إلهام شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 17 صورة
    إلهام شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 17 صورة
    إلهام شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 17 صورة
    إلهام شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 17 صورة
    إلهام شاهين على السجادة الحمراء
  • عرض 17 صورة
    إلهام صفي الدين في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 17 صورة
    إلهام صفي الدين في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 17 صورة
    إلهام شاهين على السجادة الحمراء
  • عرض 17 صورة
    إلهام صفي الدين ووالدها في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 17 صورة
    إلهام صفي الدين ووالدها في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 17 صورة
    إلهام صفي الدين ووالدها في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 17 صورة
    عائلة شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 17 صورة
    إلهام صفي الدين في مهرجان القاهرة
  • عرض 17 صورة
    إلهام شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي
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كتب - معتز عباس:

تصوير/ إسلام فاروق - محمود عبدالناصر:

خطفت الفنانة إلهام شاهين وابنة شقيقتها إلهام صفي الدين الأنظار، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وشهدت الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة ضمت المخرج المصري يسري نصر الله، الذي منح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

إلهام شاهين وإبنة شقيقتها إلهام شاهين إلهام صفي الدين مهرجان القاهرة السينمائي حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
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