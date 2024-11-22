شيرين عبدالوهاب تصدر بيانًا تنفي خلاله إحياء حفل غنائي في السعودية

كتب- مروان الطيب:

أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا نفت خلاله خبر تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية، عن إحيائها حفل غنائي في المملكة العربية السعودية مطلع شهر ديسمبر المقبل، ونشرت البيان عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "إنستجرام".

وجاء البيان كالتالي: "فيه خبر نزل للأسف هو مش صحيح، بإقامة حفل بدولة السعودية يوم 5 ديسمبر 2024، مع العلم إني متعطشة لجمهوري في السعودية (حبايب قلبي) لكن للأسف هو الخبر مش صحيح".

وأضافت: "الحفلات المقرر إحيائها حفل (Road Rash) بدولة الكويت يوم 29 نوفمبر 2024، وحفل بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم 13 ديسمبر 2024".

وقامت الفنانة شيرين عبد الوهاب بتوجيه رسالة لجمهورها قبل حفلها بالكويت وعلقت: "جمهوري الغالي في الكويت الحبيبة، يوم 29 نوفمبر على مسرح رود رش، كلي حماس على شوفتكم".

وكان من المقرر أن يكون الحفل المقام في استاد سباقات السيارات بالكويت، مخصصًا فقط للعائلات، قبل أن يصبح مفتوحًا، عقب الإعلان عن أن نجمة الحفل هي الفنانة شيرين عبد الوهاب.

شيرين عبدالوهاب، كانت قد طرحت مؤخرا أغاني ألبومها الجديد ومنها: بتمنى أنساك، ما زال على البال، اللي يقابل حبيبي، هنحتفل، عسل حياتي، عودتني الدنيا، ابتسمت، والتي تعاونت خلالها مع عدد كبير من الملحنين والشعراء من بينهم تامر حسين، أحمد المالكي، عزيز الشافعي، توما، محمد مدين، تامر عاشور، أحمد زعيم، أحمد حسن راؤول.

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