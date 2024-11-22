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"جريئة".. نورهان منصور تتألق على "ريد كاربت" حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

09:40 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    أحد ظهور لنورهان منصور في مهرجان القاهرة
  • عرض 9 صورة
    أحد ظهور لنورهان منصور في مهرجان القاهرة
  • عرض 9 صورة
    نورهان منصور في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 9 صورة
    أحد ظهور لنورهان منصور في مهرجان القاهرة
  • عرض 9 صورة
    نورهان منصور في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 9 صورة
    نورهان منصور في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 9 صورة
    نورهان منصور في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 9 صورة
    أحد ظهور لنورهان منصور في مهرجان القاهرة
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كتب - معتز عباس:

تصوير/ إسلام فاروق - محمود عبدالناصر:

خطفت الفنانة نورهان منصور الأنظار على "ريد كاربت" حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الخامسة والأربعين.

وشهدت الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة ضمت المخرج المصري يسري نصر الله، الذي منح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

نورهان منصور نورهان منصور على الريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
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