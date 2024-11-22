"سيطرة عقيمة".. نبيل الحلفاوي ينتقد أداء الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري

كتب- مروان الطيب:

انتقد الفنان نبيل الحلفاوي، أداء فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في المباراة التي تجمعه بنادي الاتحاد السكندري مساء اليوم الجمعة ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي على "X": "سيطرة أهلاوية عقيمة، افتقاد اللمسة الواحدة، عدم إتقان التمريرة قبل الأخيرة، لا تموين لكهربا، ربما قفشة يحقق هذا".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على العديد من الأحداث الرياضية، وبالأخص مباريات النادي الأهلي سواء محليًا أو قاريًا في مختلف الرياضات والبطولات نظراً لانتمائه الكروي للقلعة الحمراء، ودائماً ما ينشر رأيه عبر حسابه "X" ويقوم خلاله بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

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