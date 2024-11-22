لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بالصور| صوت محمود درويش يزين حفل ختام "القاهرة السينمائي": على هذه الأرض

09:24 م الجمعة 22 نوفمبر 2024

الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:

بدأ قبل قليل حفل ختام الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بعزف السلام الجمهوري.

وعقب انتهاء العزف أطلت صورة الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، ثم صوته مرددا كلماته الشهيرة "على هذه الأرض ما يستحق الحياة"، وظهرت فرقة وطن الفنون لتقدم فقرة استعراضية.

ورحب رئيس المهرجان حسين فهمي بالفرقة، قائلا "أشكر الفرقة الجميلة وطن الفنون القادمين من غزة الشقيقة"، وسط تصفيق حار من الحضور.

ويشهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الوسط الفني والمشاهير: يسرا، كندة علوش، ليلى علوي، أمينة خليل، أحمد حلمي، خالد الصاوي، أشرف عبدالباقي، نبيلة عبيد.

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي تم افتتاح دورته الخامسة والأربعين مساء يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر، وشهد الحفل تكريم المخرج الكبير يسري نصر الله والفنان أحمد عز، والمخرج دانيس تانوفيتش.

صوت محمود درويش يزين حفل الختام الراحل محمود درويش مهرجان القاهرة السينمائي حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي محمود درويش يزين حفل القاهرة السينمائي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
10 صور لـ ساندي في أحدث ظهور لها بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

إعلان

إعلان

عاجل - معهد الفلك يكشف موعد شهر رمضان 2025.. وعدد الأيام المتبقية