بالصور| صوت محمود درويش يزين حفل ختام "القاهرة السينمائي": على هذه الأرض

كتبت- منى الموجي:

بدأ قبل قليل حفل ختام الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بعزف السلام الجمهوري.

وعقب انتهاء العزف أطلت صورة الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، ثم صوته مرددا كلماته الشهيرة "على هذه الأرض ما يستحق الحياة"، وظهرت فرقة وطن الفنون لتقدم فقرة استعراضية.

ورحب رئيس المهرجان حسين فهمي بالفرقة، قائلا "أشكر الفرقة الجميلة وطن الفنون القادمين من غزة الشقيقة"، وسط تصفيق حار من الحضور.

ويشهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الوسط الفني والمشاهير: يسرا، كندة علوش، ليلى علوي، أمينة خليل، أحمد حلمي، خالد الصاوي، أشرف عبدالباقي، نبيلة عبيد.

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي تم افتتاح دورته الخامسة والأربعين مساء يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر، وشهد الحفل تكريم المخرج الكبير يسري نصر الله والفنان أحمد عز، والمخرج دانيس تانوفيتش.