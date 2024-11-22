حسين فهمي بختام "القاهرة السينمائي": الفن الذي يعبر عن مشاعر الإنسان بصدق يستحق الحياة

كتبت- منى الموجي:

بدأ قبل قليل حفل ختام الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المُقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وقال حسين فهمي رئيس المهرجان "أهلا بكم في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، (على هذه الأرض ما يستحق الحياة). الفن القادر على أن يعبر عن مشاعر الإنسان بصدق يستحق الحياة، والقادر على أن يحكي حواديت ناس من لحم ودم بالتأكيد يستحق الحياة".

وأضاف "على مدار الأيام اللي فاتت لمست حب كبير جدا واحتفاء بكل الفعاليات، الحديث عن القضية الفلسطينية واللبنانية واجب علينا، لأن مصر أم الدنيا حاضنة العروبة، مصر كبيرة بمواقفها وفنها وفنانينها اللي شرفونا بالحضور بحب حقيقي للسينما، وأشكر دعم وزارة الثقافة وعلى رأسها السيد الوزير أحمد هنو".

ويشهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الوسط الفني والمشاهير: يسرا، كندة علوش، ليلى علوي، أمينة خليل، أحمد حلمي، خالد الصاوي، أشرف عبدالباقي، نبيلة عبيد.

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي تم افتتاح دورته الخامسة والأربعين مساء يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر، وشهد الحفل تكريم المخرج الكبير يسري نصر الله والفنان أحمد عز، والمخرج دانيس تانوفيتش.