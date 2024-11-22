بالصور.. ليلى علوي تخطف الأنظار في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر وإسلام فاروق:

خطفت النجمة ليلى علوي، الأنظار فور وصولها على ريد كاربت حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام، الذي يقام مساء اليوم الجمعة بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من ألمع وأبرز النجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

وظهرت ليلى علوي، بإطلالة جذابة، والتقطت العديد من الصور التذكارية، وحرصت على تحية المتواجدين.

وشهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حضور عدد كبير من النجوم وصناع السينما وهم أحمد حلمي، خالد الصاوي، المخرجة ساندرا نشات، صبري فواز، أمينة خليل، المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، نبيلة عبيد، كندة علوش، رانيا ونورهان منصور، عبير صبري، الإعلامي عمرو الليثي، داليا مصطفى، لقاء الخميسي، رانيا يوسف، ميرهان حسين، نسرين طافش، نيقولا معوض، إلهام شاهين، يسرا، المخرج يسري نصر الله، نجلاء بدر، المهندس ورجل الأعمال نجيب ساويرس، أحمد عز، أحمد مجدي، طارق الإبياري، محمد ثروت.

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