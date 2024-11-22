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بالصور| انطلاق حفل ختام الدورة ٤٥ من مهرجان القاهرة السينمائي بعزف السلام الجمهوري

08:59 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
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    حفل ختام الدورة ٤٥ من مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 3 صورة
    حفل ختام الدورة ٤٥ من مهرجان القاهرة السينمائي
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كتبت- منى الموجي:

بدأ قبل قليل حفل ختام الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بعزف السلام الجمهوري.

ويشهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الوسط الفني والمشاهير، في مقدمتهم رئيس المهرجان حسين فهمي، يسرا، كندة علوش، ليلى علوي، أمينة خليل، أحمد حلمي، خالد الصاوي، أشرف عبدالباقي، نبيلة عبيد.

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي تم افتتاح دورته الخامسة والأربعين مساء يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر، وشهد الحفل تكريم المخرج الكبير يسري نصر الله والفنان أحمد عز، والمخرج دانيس تانوفيتش.

مهرجان القاهرة السينمائي ختام مهرجان القاهرة حسين فهمي
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