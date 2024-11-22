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جيهان خليل تتألق على السجادة الحمراء في ختام القاهرة السينمائي (صور)

08:52 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    جيهان خليل - حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 7 صورة
    جيهان خليل - حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 7 صورة
    جيهان خليل - حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 7 صورة
    جيهان خليل - حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 7 صورة
    جيهان خليل - حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 7 صورة
    جيهان خليل - حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
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كتب- هاني صابر:

تصوير- إسلام فاروق ومحمود عبدالناصر:

تألقت الفنانة جيهان خليل، بظهورها على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام.

ويقام مساء اليوم الجمعة، حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدار الأوبرا المصرية.

وشهدت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وشملت الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

جيهان خليل على السجادة الحمراء الفنانة جيهان خليل مهرجان القاهرة السينمائي حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
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