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أحمد حلمي وحسين فهمي على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

08:49 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    أحمد حلمي على ريد كاربت مهرجان القاهرة
  • عرض 25 صورة
    أحمد حلمي على ريد كاربت مهرجان القاهرة
  • عرض 25 صورة
    أحمد حلمي على ريد كاربت مهرجان القاهرة
  • عرض 25 صورة
    أحمد حلمي في حفل ختام مهرجان القاهرة
  • عرض 25 صورة
    أحمد حلمي في حفل ختام مهرجان القاهرة
  • عرض 25 صورة
    أحمد حلمي في حفل ختام مهرجان القاهرة
  • عرض 25 صورة
    أحمد حلمي على ريد كاربت مهرجان القاهرة
  • عرض 25 صورة
    أحمد حلمي على ريد كاربت مهرجان القاهرة
  • عرض 25 صورة
    أحمد حلمي في حفل ختام مهرجان القاهرة
  • عرض 25 صورة
    أحمد حلمي وحسين فهمي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    أحمد حلمي وحسين فهمي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    أحمد حلمي وحسين فهمي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    أحمد حلمي وحسين فهمي
  • عرض 25 صورة
    أحمد حلمي في مهرجان القاهرة
  • عرض 25 صورة
    إطلالة أحمد حلمي في مهرجان القاهرة
  • عرض 25 صورة
    أحمد حلمي وحسين فهمي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    إطلالة أحمد حلمي في مهرجان القاهرة
  • عرض 25 صورة
    حسين فهمي يرحب بأحمد حلمي
  • عرض 25 صورة
    حسين فهمي يرحب بأحمد حلمي
  • عرض 25 صورة
    حسين فهمي يرحب بأحمد حلمي
  • عرض 25 صورة
    حسين فهمي يرحب بأحمد حلمي
  • عرض 25 صورة
    حسين فهمي يرحب بأحمد حلمي
  • عرض 25 صورة
    حسين فهمي يرحب بأحمد حلمي
  • عرض 25 صورة
    إطلالة أحمد حلمي في مهرجان القاهرة
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كتب - معتز عباس:

تصوير/ إسلام فاروق - محمود عبدالناصر

حرص الفنان أحمد حلمي على حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

والتقط الفنان أحمد حلمي، وحسين فهمي رئيس الدورة الحالية للمهرجان الصور على "السجادة الحمراء"، من حفل الختام.

شهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وصول النجم محمود حميدة رفقة أسرته على السجادة الحمراء.

وشهدت الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة ضمت المخرج المصري يسري نصر الله، الذي منح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

أحمد حلمي وحسين فهمي على السجادة الحمراء أحمد حلمي حسين فهمي مهرجان القاهرة السينمائي حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
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