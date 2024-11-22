أحمد حلمي من ختام القاهرة السينمائي: "أتمنى تكريم محمد ممدوح وترميم فيلم البرئ"

كتب- مروان الطيب:

تحدث الفنان أحمد حلمي عن حضوره فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام، الذي يقام مساء اليوم الجمعة بدار الأوبرا المصرية.

وعن عدم حضوره فعاليات حفل افتتاح المهرجان، قال: "ملحقتش كنت مسافر، وحتى الافتتاح مكنتش هنا والحمد لله لحقت الختام".

وعن الأفلام التي يتمنى ترميمها خلال الفترة المقبلة، تابع: "في أفلام كتير جدًا، وأتمنى أي فيلم أبيض وأسود يترمم، زي فيلم البرئ لعاطف الطيب الجودة بتاعته لو قدرنا نعلى بيه".

وعن ذكرياته مع مهرجان القاهرة السينمائي: "مهرجان القاهرة مهرجان عريق بقاله كتير، حدث مهم من أيام أكاديمية الفنون وكان بيطلع لنا كارنيه وليه ذكريات مش بس كصناع ومحترفين لكن كان بيبقى حاجة مهمة وكنا بنتابع الأفلام في سينمات وسط البلد".

وعمن يحب أن يتم تكريمه في الدورة المقبلة، قال: "أحب الجداد يتكرموا، مش لازم يكون عنده أفلام كتير عملها، أحب أكرم محمد ممدوح لأنه موهبة كبيرة، طبعًا مع الاحترام لكل زمايلي لكن حاسس أن تايسون لازم يتكرم السنة الجاية".

كما وجه رسالة للفنان حسين فهمي رئيس المهرجان، قائلا: "أقوله شكرًا على أنك رئيس مهرجان القاهرة، شكرًا على المجهود والعطاء والتنظيم، شكرًا على وجودك كفنان كنا في يوم من الأيام لما حد يسرح شعره على جنب كنا بنقوله أنت حسين فهمي ولا ايه؟، بتمنى له التوفيق دايمًا".

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