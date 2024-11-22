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محمود حميدة وأسرته على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

08:32 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    محمود حميدة وأسرته
  • عرض 13 صورة
    محمود حميدة وأسرته
  • عرض 13 صورة
    محمود حميدة وأسرته
  • عرض 13 صورة
    محمود حميدة وأسرته في حفل ختام مهرجان القاهرة
  • عرض 13 صورة
    أسرة محمود حميدة في مهرجان القاهرة
  • عرض 13 صورة
    محمود حميدة وأسرته في حفل ختام مهرجان القاهرة
  • عرض 13 صورة
    محمود حميدة وأسرته في حفل ختام مهرجان القاهرة
  • عرض 13 صورة
    وصول محمود حميدة حفل ختام مهرجان القاهرة
  • عرض 13 صورة
    محمود حميدة وأسرته في حفل ختام مهرجان القاهرة
  • عرض 13 صورة
    وصول محمود حميدة حفل ختام مهرجان القاهرة
  • عرض 13 صورة
    وصول محمود حميدة حفل ختام مهرجان القاهرة
  • عرض 13 صورة
    محمود حميدة وأسرته
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كتب - معتز عباس:

تصوير/ إسلام فاروق - محمود عبدالناصر:

شهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وصول النجم محمود حميدة رفقة أسرته على السجادة الحمراء.

وشهدت الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة ضمت المخرج المصري يسري نصر الله، الذي منح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

محمود حميدة وأسرته على السجادة الحمراء محمود حميدة وأسرته محمود حميدة مهرجان القاهرة السينمائي حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
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