لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ساندرا نشأت عن حسين فهمي: "فخورين أنه مكمل المسيرة ورمز مشرف وربنا معاه في الانتقادات"

08:19 م الجمعة 22 نوفمبر 2024

ساندرا نشأت

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

أعربت المخرجة ساندرا نشات، عن سعادتها بنجاح الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك بحفل ختام المهرجان الذي يقام مساء اليوم الجمعة بدار الأوبرا المصرية.

وعن كواليس مشاركتها بالعديد من الفعاليات هذا العام، قالت: "الناس عندها كتير عايزة تقوله، واخترت الأفلام القصيرة عشان الأفلام دي بتاعت المخرج نفسه، وكنت عايزة أعرف الجيل ده عايز إيه، والسينما بقت موجودة بكل أشكالها، السينما بتفتح للكل راجل أو ست مسيحي أو مسلم والتصنيف ده كان بيضايقني".

وعن التطور التكنولوجي في السينما، أوضحت: "حاجة هتفيدني ليه لأ، بس لازم يبقى فيه إحساس ومشاعر مش هتيجي بأي تكنولوجيا، وعملنا أول حاجة تفاعلية للأطفال وهتنزل قريب على منصة، وعشان كده الفيلم القصير وحشني، والأطفال اللي شجعتني أدخل واتعلم، وعرضت 9 أفلام على هامش المهرجان، وشوفت رد الفعل ولقيت اني بعمل حاجة حباها".

ووجهت رسالة للفنان حسين فهمي رئيس المهرجان: "برافو عليه، وكلنا فخورين أنه مكمل المسيرة، رمز مشرف وربنا معاه في الانتقادات وكل حاجة".

اقرأ أيضا:

ماذا قالت إلهام شاهين عن تعاونها مع محمد سامي في "سيد الناس"؟

"طرد كومبارس ومنع دخول فنان وانفعال نجم".. لقطات محرجة حدثت بمهرجان القاهرة السينمائي الـ 45

ساندرا نشأت مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حسين فهمي رمز مشرف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
18 صورة لـ درة في أحدث ظهور لها بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

إعلان

إعلان

عاجل - معهد الفلك يكشف موعد شهر رمضان 2025.. وعدد الأيام المتبقية