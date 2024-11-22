ساندرا نشأت عن حسين فهمي: "فخورين أنه مكمل المسيرة ورمز مشرف وربنا معاه في الانتقادات"

كتب- مروان الطيب:

أعربت المخرجة ساندرا نشات، عن سعادتها بنجاح الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك بحفل ختام المهرجان الذي يقام مساء اليوم الجمعة بدار الأوبرا المصرية.

وعن كواليس مشاركتها بالعديد من الفعاليات هذا العام، قالت: "الناس عندها كتير عايزة تقوله، واخترت الأفلام القصيرة عشان الأفلام دي بتاعت المخرج نفسه، وكنت عايزة أعرف الجيل ده عايز إيه، والسينما بقت موجودة بكل أشكالها، السينما بتفتح للكل راجل أو ست مسيحي أو مسلم والتصنيف ده كان بيضايقني".

وعن التطور التكنولوجي في السينما، أوضحت: "حاجة هتفيدني ليه لأ، بس لازم يبقى فيه إحساس ومشاعر مش هتيجي بأي تكنولوجيا، وعملنا أول حاجة تفاعلية للأطفال وهتنزل قريب على منصة، وعشان كده الفيلم القصير وحشني، والأطفال اللي شجعتني أدخل واتعلم، وعرضت 9 أفلام على هامش المهرجان، وشوفت رد الفعل ولقيت اني بعمل حاجة حباها".

ووجهت رسالة للفنان حسين فهمي رئيس المهرجان: "برافو عليه، وكلنا فخورين أنه مكمل المسيرة، رمز مشرف وربنا معاه في الانتقادات وكل حاجة".

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