بعد جدل زواجهما.. أحمد الفيشاوي يكشف مفاجأة بشأن سمية الألفي "الصغيرة"

كتب- هاني صابر:

كشف الفنان أحمد الفيشاوي، عن مفاجأة بشأن سمية الألفي وما تم تداوله من جدل حول ارتباطه بها خلال الأيام الماضية.

ونشر الفيشاوي، صور تجمعه مع سمية وزوجها خلال حضورهم حفل جولدن جلوب، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "وكانت ليلة رائعة مع سمية الألفي وجوزها".

وكان الفيشاوي، قد أثار جدلا عقب ظهوره بصحبة ابنة خاله التي تحمل نفس اسم والدته سمية الألفي،ليتم بعدها تداول أخبار وأنباء حول زواجهما.

وظهر الفيشاوي وابنة خاله سمية الألفي على السجادة الحمراء الخاصة بعرض فيلم "In Camera" لأمير المصري، والمشارك ضمن فعاليات الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، شهدت مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".