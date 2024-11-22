صبري فواز من ختام القاهرة السينمائي: "نفسي أقدم شخصية عن المعاقين ذهنيًا وأديهم حقهم"

كتب- مروان الطيب:

تصوير- إسلام فاروق ومحمود عبدالناصر:

تحدث الفنان صبري فواز، عن مشاهدة العديد من الأعمال السينمائية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام، وذلك بحفل ختام المهرجان الذي يقام مساء اليوم الجمعة بدار الأوبرا المصرية.

وعن حرصه على حضور حفل الختام بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده، قال: "ده أكبر وأقوى وأهم مهرجان دولي مصري، وشوفت أفلام كتير منها الفيلم الأمريكي هنا، وفيلم مصري أسمه أبو زعبل، ومجموعة أفلام قصيرة، وفيلم إيراني، وكان فيه مجموعة أفلام حلوة، وبشوف حاجات جديدة ومختلفة وبشوف ثقافات شعوب تانية، فيلم أبو زعبل فيلم تسجيلي تحسوا رايح للروائي من كتر صدقه، والشباب كمان عاملين شغل عظيم وأفكار حلوة".

وعن شخصيات يتمنى تقديمها خلال الفترة المقبلة، أضاف: "شخصيات كتير نفسي أعملها، منه أهلنا المعاقين ذهنيًا، عاوز أعمل تجربة تديهم حقهم، وأنهم اذكى وأبعد في الحياة، وتتقدم بطريقة تدي لهؤلاء الناس حقهم".

ويقام مساء اليوم الجمعة، حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدار الأوبرا المصرية.

وشهدت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وشملت الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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