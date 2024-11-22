"جريئة".. رانيا يوسف تظهر على السجادة الحمراء لحفل ختام القاهرة السينمائي (صور)

هاني عادل يتغزل في زوجته على "السجادة الحمراء" في حفل ختام مهرجان

كتب- هاني صابر:

تصوير- إسلام فاروق:

وصلت الفنانة رانيا يوسف، منذ قليل، على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام، الذي يقام مساء اليوم الجمعة بدار الأوبرا المصرية.

وظهرت رانيا يوسف، بإطلالة جريئة بحفل الختام، لتواصل إثارة الجدل بملابسها في المناسبات الفنية.

وشهدت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وشملت الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".