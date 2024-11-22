حسين فهمي من حفل الختام: "سعيد بالأفلام المصرية السنادي وحاسس إني لسه طالب حابب السينما"

كتب- مروان الطيب:

تصوير- إسلام فاروق:

تحدث النجم الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام، عن كواليس المهرجان الذي شهد العديد من الفعاليات، وذلك بحفل ختام المهرجان الذي يقام مساء اليوم الجمعة بدار الأوبرا المصرية.

وعن تكريمه مؤخرًا من "جولدن جلوب" العالمية بجائزة تحمل اسم الراحل عمر الشريف، قال: "مبروك علينا كلنا، الجوائز اللي بنحصل عليها عشان احنا مصريين بتبقى فخر لينا كلنا، وعمر الشريف هو صديق عزيز جدًا وكنت بشوفه في هوليوود لما كنت بروح هناك والشغل الجامد اللي كان عامله، وهو أول فنان مصري يحصد جائزة الجولدن جلوب، وترشح للأوسكار 4 مرات، وسعيد بالجائزة لأنها جائزة للنقاد".

وعن المشاكل التي واجهته في الدورة الـ 45، أوضح: "التمويل كان مشكلة كبيرة، لكن الحمد لله وزارة الثقافة كانت مهتمة بالمهرجان وكان فيه دعم كبير جدًا من السيد الوزير أحمد فؤاد هنو، إلى جانب رجال الأعمال كرعاة وكلهم مصريين 100%، أنا سعيد بيهم وبشكرهم وبشكر السيد وزير الثقافة".

وعن رأيه في الأفلام المشاركة بالمهرجان، أضاف: "أنا عاشق للسينما، وأنا طالب كنت بجري ورا المهرجان أشوف الأفلام، وحاسس اني لسه طالب وحابب السينما، بجري وبشوف اللقاءات والأفلام وسعيد جدًا بمجموعة الأفلام المصرية السنة دي، وهنشوف انهاردة توزيع الجوائز ونسعد بها".

وعن أفكار الدورة الـ 46 ، قال: "وأنا واقف على المسرح والستارة بتتقفل بقول هعمل ايه السنة الجاية، بحس أنه مشروع مهم وبتولاه في كل تفاصيله وان شاء الله يبقى أحلى السنة اللي جاية".

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