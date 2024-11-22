رشيد مشهراوي عن مهرجان القاهرة السينمائي: "كان فيه تعدد ثقافات ولغات سينمائية وكلها ملفتة للانتباه"

كتب- مروان الطيب:

تحدث المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، عن حضوره العديد من الفعاليات ومشاهدته العديد من الأعمال السينمائية للعديد من الدول سواء الأوروبية والعربية، وعن التواجد القوي للسينما الفلسطينية هذا العام، وذلك بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام الذي يقام مساء اليوم الجمعة بدار الأوبرا المصرية.

وعن تواجده في مهرجان القاهرة السينمائي، قال: "احنا سعداء بوجودنا في المهرجان، والسينما الفلسطينية كانت موجودة دايمًا في المهرجان، لكن السنة دي كان مهم انها تبقى موجودة".

وعن كواليس اختيار فيلمه "أحلام عابرة" كفيلم الافتتاح، تابع: "هو فيلم روائي سينمائي طويل أتصور 2023 قبل الحرب اللي صارت في أكتوبر، حكاية تحكي قصة فلسطين سواء في القدس القديمة او بيت لحم او حيفا، فيلم يبحث عن الجمال في الانسان والأماكن".

وعن مشاهدة العديد من الأعمال السينمائية، أوضح: "شوفت أفلام مصرية مهمة ملفتة للانتباه وهي التعدد ما بين الأفلام العالمية والأفلام العربية كان فيهم فيلم مغربي جميل، فيه تعدد من ناحية الدول وثقافات ولغت سينمائية مطروحه عبر الأفلام، والروائي والوثائقي والأفلام القصيرة".

وعن مشروعه السينما "من المسافة صفر"، أضاف: "انا بدأت مع بداية الحرب بمشروع كبير معروض هنا اسمه أفلام غزة من المسافة صفر وعملنا 22 فيلم وكلهم كانوا في غزة، والأفلام دي اتصورت كلها تحت الحرب، وافلام ترجم التفاصيل الصغيرة للحياة وشباب وبنات حاولوا يعملوا أفلام عن الحياة".

وعن فوزه بجائزة الهرم الذهبي من المهرجان قبل 30 عامًا، قال: "قبل 30 سنة اخدت الهرم الذهبي، وفيلمي الأخير هو فيلم الافتتاح ما بينهما كان عندي كتير مهرجانات وكنت في لجان تحكيم مختلفة وبعتبر مهرجان القاهرة جزء من تكوين سينمائيين عرب".

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