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وصول حسين فهمي وزوجته على السجادة الحمراء لحفل ختام القاهرة السينمائي (صور)

07:20 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    حسين فهمي وزوجته بحفل ختام القاهرة السينمائي (4)
  • عرض 13 صورة
    حسين فهمي وزوجته بحفل ختام القاهرة السينمائي
  • عرض 13 صورة
    حسين فهمي وزوجته بحفل ختام القاهرة السينمائي (6)
  • عرض 13 صورة
    حسين فهمي وزوجته بحفل ختام القاهرة السينمائي
  • عرض 13 صورة
    حسين فهمي وزوجته بحفل ختام القاهرة السينمائي
  • عرض 13 صورة
    حسين فهمي وزوجته بحفل ختام القاهرة السينمائي
  • عرض 13 صورة
    حسين فهمي وزوجته بحفل ختام القاهرة السينمائي
  • عرض 13 صورة
    حسين فهمي وزوجته بحفل ختام القاهرة السينمائي
  • عرض 13 صورة
    حسين فهمي وزوجته بحفل ختام القاهرة السينمائي
  • عرض 13 صورة
    حسين فهمي وزوجته بحفل ختام القاهرة السينمائي
  • عرض 13 صورة
    حسين فهمي وزوجته بحفل ختام القاهرة السينمائي (5)
  • عرض 13 صورة
    حسين فهمي وزوجته بحفل ختام القاهرة السينمائي
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كتب- هاني صابر:

تصوير- إسلام فاروق:

وصل الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان وزوجته على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام، الذي يقام مساء اليوم الجمعة بدار الأوبرا المصرية.

وشهدت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وشملت الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

حسين فهمي مهرجان القاهرة السينمائي زوجة حسين فهمي
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