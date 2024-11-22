"طرد كومبارس ومنع دخول فنان وانفعال نجم".. لقطات محرجة حدثت بمهرجان القاهرة السينمائي الـ 45

كتب- مروان الطيب:

شهدت فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي هذا العام، العديد من اللقطات المحرجة للفنانين، منهم من تم طرده ومنهم من تم منعه من دخول الفعاليات، ومن أثار الجدل بإطلالته على الريد كاربت، وآخرون.

ويسدل ستار فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مساء اليوم الجمعة، بدار الأوبرا المصرية بعد إقامة العديد من الندوات والجلسات الحوارية والتكريمات بحضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء الوطن العربي.

ونقدم لكم في هذا التقرير أبرز لقطات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024:

طرد حسن الهلالي

تعرض الكومبارس، حسن الهلالي الشهير بـ "شنبو" للطرد من قبل منظمي المهرجان، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو له وهو يحاول دخول فعاليات المهرجان، إلا أن تم منعه، ليظهر الهلالي منفعلًا مؤكدًا أنه شخص معروف وعلق: "بتتجاهلوني ليه، الواحد يسافر بره ويسيب بلده بقا، مدام مش عارفين مين الفنان هنا، أنا بطرد من الأوبرا، أنا نجم معروف حسن الهلالي معروف بـ شنبو، المفروض إن أنا بنشط السياحة، بنزل الهرم أنشط السياحة".

وتابع: "الشنب ده تاريخ، عيب اللي بتعملوه مع حسن الهلالي، أنا جاي اعتذر للفنان وأقوله أنا بحبك، وجتلك علشان أقولك يا أستاذ إن أنا جتلك العزا، وأنا بعزيك لفيت وشك قرفان مني الناس بتقول عليا معفن، حرام".

انفعال شريف منير بسبب تصوير فيلم "مين يصدق"

انفعل الفنان شريف منير على أحد المتواجدين بعرض فيلم "مين يصدق"، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله وهو يدخل في مشادة مع أحد المتواجدين بسبب محاولته تصوير مشاهد من الفيلم بواسطة إحدى الكاميرات، وعلق شريف منير منفعلًا: "بتصور الفيلم ليه؟، لأ ممنوع".

منع وائل عوني من دخول فعاليات المهرجان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان وائل عوني أحد ممثلين "مسرح مصر"، وظهر خلاله وهو ينفعل على منظمي المهرجان بسبب منعه من الدخول، وكشف الفيديو عن عدم حمل عوني دعوة لحضور إحدى فعاليات المهرجان، وإصراره على الدخول وهو ما قوبل بالرفض من قبل المنظمين وعلق على منعه: "هدخل في أي حته، أستاذ حسين فهمي بنفسه قال وش الممثل دعوة، ومحدش هيمنعني من الدخول أنا هدخل المهرجان".

حلق أحمد الفيشاوي

يواصل الفنان أحمد الفيشاوي إثارة الجدل، حيث ظهر بأحد فعاليات المهرجان مرتديًا حلق وبرفقته ابنة خاله الفنانة سمية الألفى وذلك خلال عرض فيلم "في الكاميرا" ضمن قسم "عروض خاصة" للفنان أمير المصري، وقام الفيشاوي بحركات غريبة وسط العديد من التساؤلات من قبل جمهوره ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا:

تركي آل الشيخ يفوز بجائزة الشخصية الأكثر تأثيرا في العقد الأخير



