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ملك قورة تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. والجمهور: "قمر وكاريزما"

06:31 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
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    الفنانة ملك قورة
  • عرض 3 صورة
    ملك قورة
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ملك قورة الأنظار في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت ملك مجموعة صور لها بإطلالة مميزة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "جمعة سعيدة للجميع".

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات كالتالي: "جميلة وقمر"، "جمالك جمال"، "قمر وجميلة وكاريزما"، "قمر خالص".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة ملك قورة بمسلسل "بيت الرفاعي" بطولة الفنان أمير كرارة وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وفيلم "جوازة توكسيك" بطولة النجمة ليلى علوي.

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الفنانة ملك قورة انستجرام ملك قورة ملك قورة تخطف الأنظار
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