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بعد فوزه بجائزة الشخصية الأكثر تأثيرًا.. أحمد سعد يهنئ تركي آل الشيخ

06:31 م الجمعة 22 نوفمبر 2024

أحمد سعد

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كتب - معتز عباس:

فاز المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بجائزة الشخصية الأكثر تأثيرا في العقد الأخير

ووجه المطرب أحمد سعد رسالة تهنئة لـ تركي آل الشيخ بعد الفوز بهذه الجائزة، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "رضيت أم لم ترضى اختلفت أو اتفقت، هو حقيقي الشخصية الأكثر تأثيراً، ماشاء الله عليك يا أبو ناصر وألف مبروك تستاهل والله أكتر".

من ناحية أخرى، روج المستشار تركي آل الشيخ لعدد من الفعاليات والأحداث الفنية بموسم الرياض خلال الفترة المقبلة، أبرزها مسرحية "ألف تيتة وتيتة"، "شمس وقمر"، حفل المطربة أصالة.

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أحمد سعد تركي ال الشيخ الشخصية الأكثر تأثيرًا
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