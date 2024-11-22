أحمد داش يؤدي مناسك العمرة.. وأحمد داوود يعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

شارك الفنان الشاب أحمد داش، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورا خلال أدائه مناسك العمرة.

ونشر داش، الصور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الحمد لله.. اللهم تقبل منا".

وتفاعل الفنان أحمد داوود، مع صور داش بالعمرة، قائلا: "ربنا يتقبل يا أخويا.. المرة الجاية على عرفات إن شاء الله".

وكان أحمد داش، احتفل مؤخرا بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، وحملت تعليقا بجانب إيموجي "قلب وخاتم"، قائلا: "الحمد لله".

يذكر أن، أحمد داش لديه 24 عاما، إذ أنه من مواليد 15 أكتوبر 2000.

وبدأ بالتمثيل في الإعلانات عن طريق الفنانة مريم أبو عوف ثم لمع نجمه ببطولته لفيلم "لا مؤاخذة" من إخراج عمرو سلامة، وشارك بعدها في مسلسلات "إمبراطورية مين" و "سرايا عابدين".