أول تعليق من ياسمين عبدالعزيز بعد انطلاق تصوير"وتقابل حبيب" (صور)

كتب- هاني صابر:

أعلنت النجمة ياسمين عبدالعزيز، عن انطلاق تصوير مسلسل "وتقابل حبيب" المقرر أن ينافس في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت ياسمين، صورا من الاحتفالية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بسم الله ابتدينا تصوير مسلسل وتقابل حبيب رمضان ٢٠٢٥ ".

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.