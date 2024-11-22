25 صورة من احتفالات "نتفليكس" بمسلسلها "موعد مع الماضي" بحضور أبطاله

ملك زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها مع صديقتها (صور)

كتبت- منى الموجي:

مع اقتراب موعد إطلاق مسلسل "موعد مع الماضي"، نظّمت نتفليكس في القاهرة مجموعة من الفعاليات التي استمرت على مدار يومين، وكشفت عن صورها.

انطلقت الفعاليات يوم 17 نوفمبر في إطار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأضاء نجوم المسلسل السجادة الحمراء بحضورهم.

كما شهدت الأمسية عرضًا حصريًا لأول حلقتين من المسلسل واستمتع ضيوف المهرجان بالتجربة.

وفي اليوم التالي، 18 نوفمبر، تواصلت الأجواء الاحتفالية مع مؤتمر صحفي استضاف وسائل الإعلام المحلية والإقليمية، تلاه حفل مسائي جمع أبرز المؤثرين، وشركاء نتفليكس من خبراء الصناعة إلى جانب كبار الإعلاميين، وحصدت الأجواء تفاعلًا كبيرًا.

كما شهدت الفعاليات حضورًا مميزًا لنجوم المسلسل وأبطاله، مثل آسر ياسين، ومحمود حميدة، وشريف سلامة، وشيرين رضا، وركين سعد، ومحمد ثروت، ومحمد علاء، وتامر نبيل، وهدى المفتي، إلى جانب المنتج التنفيذي محمد مشيش، والمخرج السدير مسعود، وكاتب المسلسل محمد المصري.

وتطرح منصة نتفليكس حصريا مسلسل "موعد مع الماضي" في 6 ديسمبر 2024.