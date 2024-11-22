تشييع جنازة الفنان عادل الفار وسط غياب نجوم الفن

حسام داغر يكشف عن رحلة تصوير الفيلم الأمريكي "40 يوم" قبل عرضه في

كتبت- منال الجيوشي

تصوير- هاني رجب

شيعت منذ قليل، جنازة الفنان والمونولوجيست عادل الفار، من مسجد القوات المسلحة بمدينة نصر، وسط غياب نجوم الفن



ورحل الفنان عادل الفار عن عالمنا مساء أمس الخميس، عن عمر يناهز ٦٢ عاما بعد صراع مع المرض



عادل الفار هو ممثل ومونولجست، بدأ مسيرته الفنية في الثمانينات بالعمل في الأفراح والملاهي الليلية، ثم أكمل مسيرته الفنية وشارك بالعديد من الأعمال السينمائية بفترة التسعينيات بأداء دور المونولوجست ثم بدأ في أداء أدوار تمثيلية سواء في التلفزيون أو على شاشة السينما، ومن أهم أفلامه "هيستريا" عام 1998، فيلم "شجيع السيما" عام 2000، "زكية زكريا في البرلمان" عام 2001، "بون سواريه" عام 2010.

وكانت آخر مشاركات الفنان عادل الفار بمسلسل "الفتوة" بطولة الفنان ياسر جلال وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2020.





