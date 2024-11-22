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عمرو سعد: تعليم التمثيل السينمائي في مصر غائب وأدواري لا يمكن يقدمها غيري

12:59 ص الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    جلسة حوارية مع الفنان عمرو سعد
  • عرض 25 صورة
    جلسة حوارية مع الفنان عمرو سعد
  • عرض 25 صورة
    جلسة حوارية مع الفنان عمرو سعد
  • عرض 25 صورة
    جلسة حوارية مع الفنان عمرو سعد
  • عرض 25 صورة
    جلسة حوارية مع الفنان عمرو سعد
  • عرض 25 صورة
    جلسة حوارية مع الفنان عمرو سعد
  • عرض 25 صورة
    جلسة حوارية مع الفنان عمرو سعد
  • عرض 25 صورة
    جلسة حوارية مع الفنان عمرو سعد
  • عرض 25 صورة
    جلسة حوارية مع الفنان عمرو سعد
  • عرض 25 صورة
    جلسة حوارية مع الفنان عمرو سعد
  • عرض 25 صورة
    جلسة حوارية مع الفنان عمرو سعد
  • عرض 25 صورة
    جلسة حوارية مع الفنان عمرو سعد
  • عرض 25 صورة
    جلسة حوارية مع الفنان عمرو سعد
  • عرض 25 صورة
    جلسة حوارية مع الفنان عمرو سعد
  • عرض 25 صورة
    جلسة حوارية مع الفنان عمرو سعد
  • عرض 25 صورة
    جلسة حوارية مع الفنان عمرو سعد
  • عرض 25 صورة
    جلسة حوارية مع الفنان عمرو سعد
  • عرض 25 صورة
    جلسة حوارية مع الفنان عمرو سعد
  • عرض 25 صورة
    جلسة حوارية مع الفنان عمرو سعد
  • عرض 25 صورة
    جلسة حوارية مع الفنان عمرو سعد
  • عرض 25 صورة
    جلسة حوارية مع الفنان عمرو سعد
  • عرض 25 صورة
    جلسة حوارية مع الفنان عمرو سعد
  • عرض 25 صورة
    جلسة حوارية مع الفنان عمرو سعد
  • عرض 25 صورة
    جلسة حوارية مع الفنان عمرو سعد
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كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

نظم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الخامسة والأربعين، جلسة حوارية مع الفنان عمرو سعد، أدارها الناقد رامي عبدالرازق، في المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

قال عمرو إن التمثيل به قدر كبير من الذكاء، والقدرة على تفعيل الإحساس، وتابع "لاحظت أن تعليم التمثيل السينمائي في مصر غائب، مصر عندها معهد مسرح وتكنيك تمثيل المسرح مختلف عن التمثيل السينمائي والتليفزيوني".

وخلال الجلسة أكد أن كل الأدوار التي قدمها لا يجرؤ أحد أن يقول عن أي دور أن ممكن شخص غيره يقوم به، مشيرا لوجود أدوار لا يمكنه تقديمها، متابعا "أنا أشعر بالغيرة لو لقيت الدور مش معمول كويس وأفرح جدا لو ممثل قفل الدور".

عمرو سعد ينتظر طرح فيلمه الغربان، كما شارك مؤخرًا شقيقه الفنان أحمد سعد في تقديم برنامج "بيت السعد" الذي عُرض على مجموعة قنوات MBC.

عمرو سعد التمثيل السينمائي في مصر غائب مهرجان القاهرة السينمائي جلسة حوارية مع الفنان عمرو سعد
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