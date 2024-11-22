إلهام شاهين تودع الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي برسالة لحسين فهمي

كتب- هاني صابر:

ودعت الفنانة إلهام شاهين، الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي برسالة للفنان حسين فهمي رئيس المهرجان.

وكتبت إلهام، عبر حسابها على إنستجرام: "ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. أود أن أقول شكرا جزيلا للنجم الكبير حسين فهمي وكل فريق العمل معه على هذا المجهود الذي قاموا به لإظهار المهرجان بأحسن صورة.. دايما حسين فهمي شخصية مشرفة لإسم السينما المصرية.. يا رب دايما مهرجان ناجح.. ودايما إسم مصر عالي وغالي" .

وشهدت الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة ضمت المخرج المصري يسري نصر الله، الذي منح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".