ماذا قالت إلهام شاهين عن تعاونها مع محمد سامي في "سيد الناس"؟

كتب- مروان الطيب:

تحدثت الفنانة إلهام شاهين، عن كواليس مشاركتها في مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد، للمخرج محمد سامي، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وحلت إلهام شاهين ضيفة على برنامج "عرب وود"، وتطرقت خلال حديثها عن تعاونها مجددًا مع المخرج محمد سامي والفنان عمرو سعد للمرة الثانية بعد فيلم "ريجاتا" عام 2015.

وعن مسلسل "سيد الناس" والمخرج محمد سامي، قالت: "هو مسلسل جميل ويا رب يعجبكم في رمضان، مع محمد سامي وأنا، بحب شغله جدًا وهو أكتر مخرج جماهيري، يعني بيعرف الجمهور عايز إيه؟".

تدور أحداث مسلسل "سيد الناس" في إطار اجتماعي شعبي، في إحدى قرى صعيد مصر، حيث يتم تسليط الضوء على حياة أهل القرية وصراعاتهم اليومية، ويشارك ببطولة الفيلم ريم مصطفى، خالد الصاوي، عماد زيادة، تأليف خالد صلاح.

يذكر أن، الفنانة إلهام شاهين تشارك بفيلم "ري ستارت" بطولة الفنان تامر حسني والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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