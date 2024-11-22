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"محدش بيسأل عليا".. ماذا قال عادل الفار عن علاقته بنجوم جيله قبل رحيله؟

12:37 ص الجمعة 22 نوفمبر 2024

الفنان عادل الفار

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كتب- مروان الطيب:

رحل الفنان عادل الفار عن عالمنا عن عمر يناهز 62 عامًا بعد صراع مع المرض، وتدهور حالته الصحية مؤخرًا ونقله على إثرها إلى إحدى المستشفيات إلى أن وافته المنية.

وفي لقاء سابق للفنان الراحل عادل الفار، تحدث خلال استضافته ببرنامج "القاهرة اليوم" تقديم الفنان إدوارد، عن عدم التواصل مع عدد كبير من أصدقائه من نجوم جيله من الفنانين، على الرغم من صداقته بهم التي تمتد لسنوات.

وعن عدم التواصل مع نجوم جيله من الفنانين، فقال: "صحابي الفنان خالد عجاج، ومصطفى قمر ده الجيل اللي طلع معايا، طلعنا مع بعض، دلوقتي مفيش حد بيسأل عليا، خالد اتصل بيه مايردش أزعل جدًا، وبعدين اتصل بيه تاني يرد عليا يقولي ده انت واحشني أوي، طب أنا واحشك ما ترد عليا، ومبحبش اتصل بحد عشان لو ماردش أنا بزعل، والوسط ده غدار للأسف، وقبل كده كان كله بيسأل عليا وكله عايزني، ولما كبرت الدنيا مابقتش حلوة".

ووجه رسالة في نهاية الحديث، قائلا: "لازم يبقى فيه ود وحب ولازم يبقى فيه تواصل ونسأل على بعض ونتطمن على بعض، ومش بقول الكلام ده للفنانين بس لكل الناس، ونشوف حد عنده مشكلة نحلها له".

وأعلن خبر الوفاة د. محمد عبد الله وكيل نقابة المهن الموسيقية، في تصريح صحفي جاء فيه: "الفنان عادل الفار في ذمة الله.. لا حول ولا قوة إلا بالله".

عادل الفار هو ممثل ومونولجست، بدأ مسيرته الفنية في الثمانينات بالعمل في الأفراح والملاهي الليلية، ثم أكمل مسيرته الفنية وشارك بالعديد من الأعمال السينمائية بفترة التسعينيات بأداء دور المونولوجست ثم بدأ في أداء أدوار تمثيلية سواء في التلفزيون أو على شاشة السينما، ومن أهم أفلامه "هيستريا" عام 1998، فيلم "شجيع السيما" عام 2000، "زكية زكريا في البرلمان" عام 2001، "بون سواريه" عام 2010.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان عادل الفار بمسلسل "الفتوة" بطولة الفنان ياسر جلال وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2020.

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الفنان عادل الفار عادل الفار عن علاقته بنجوم جيله وفاة عادل الفار عادل الفار في لقاء سابق
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