كتب- هاني صابر:

أعلنت نقابة المهن الموسيقية، عن موعد ومكان تشييع جنازة الفنان عادل الفار الذي رحل عن عالمنا مساء الخميس عن عمر ناهز الـ 62 عاما بعد صراع مع المرض.

وقالت النقابة، في بيان صحفي، إن جنازة الفنان عادل الفار ستشيع من مسجد القوات المسلحة بمدينة نصر عقب صلاة الجمعة.

يذكر أن، عادل الفار هو ممثل ومونولجست، بدأ مسيرته الفنية في الثمانينات بالعمل في الأفراح والملاهي الليلية، ثم أكمل مسيرته الفنية وشارك بالعديد من الأعمال السينمائية بفترة التسعينيات بأداء دور المونولوجست ثم بدأ في أداء أدوار تمثيلية سواء في التلفزيون أو على شاشة السينما، ومن أهم أفلامه "هيستريا" عام 1998، فيلم "شجيع السيما" عام 2000، "زكية زكريا في البرلمان" عام 2001، "بون سواريه" عام 2010.

وكانت آخر مشاركات الفنان عادل الفار بمسلسل "الفتوة" بطولة الفنان ياسر جلال وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2020.