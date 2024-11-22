المونتير أحمد حافظ: أنا محظوظ وكل الأفلام التي قدمتها صعبة

كتبت- منى الموجي:

تصوير- إسلام فاروق:

نظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، محاضرة للمونتير أحمد حافظ، وأدارتها المخرجة مريم أبو عوف، ووصفته في بداية كلمتها بالعبقري، ووجه هو كلمة شكر للمهرجان وللحضور.

وقال إن المونتاج هو العنصر الوحيد الغير ملموس، وهذه ميزة "شغل كل العناصر يخرج من غرفة المونتاج، عمر ما مشاهد بيتفرج ويقول المونتاج عجبني جدا، وتوصلت بعد فترة إلى أن المونتاج هو فن التعامل مع اللحظة، لخدمة الحكاية".

وتابع "أعتبر نفسي محظوظ وطبعا بحب ما أقوم به. عرفت المونتاج وأنا عندي 14 سنة، بسبب عمل والدي في الإعلانات، وقلت أنا عايز ابقى هنا مع الناس دي"، وشدد على أن كل المخرجين الذين تعاونوا معه كان العمل معهم صعب، أما أصعب أفلامه فقال إن كلها صعبة ولكن اختار الجزء الأول من فيلم "الفيل الأزرق": "لأن نوعه كان جديد علينا وكان صعب في تنفيذه، محدش فينا اشتغل النوع ده قبل كده، وصعوبته في وقته، وكان فيه جرافيك كتير غير كده كل الأفلام صعبة ومعنديش فيلم خرج بسرعة الافلام بتقعد في حياتي كتير".

وشهدت الجلسة حضور المخرجة ساندرا نشأت، وتحدثت عن أول لقاء جمعهما وقت تنفيذ فيلم الرهينة، وقالت "إحنا بنستنى حافظ نشوفه فاضي ولا لأ، هو بيخلي المخرج يروح لحتة أحلى، وهو عارف ده وهو فعلا متواضع، وأعتبر المونتاج إخراج للشغل بصورة تانية ومع حافظ بيتم بصورة تانية، هو أبهرني من أول لقطتين".

وتابعت "أحمد الفيشاوي رشحه لي، (ضاحكة) ومكانش عندي أي إمارة أن أثق في أحمد الفيشاوي، فيشاوي حقيقي ممثل مبهر وشاطر جدا، ورحت لوائل عبدالله قلتله أحمد حافظ".

وعن مروان حامد، قال حافظ "طول الوقت يشرحلي مشهد يقولي اتفرج المشهد الفلاني في الفيلم الفلاني، وبيشرح بأسلوب كويس جدا راجل هادي جدا ولا يتكلم كثيرا ومعلم شاطر اتعلمت منه كتير قوي، وعلاقتي الشخصية بيه قوية هو صديق مقرب، ويتمتع بميزة رهيبة بيتحدى نفسه ولا يخاف".

وعن تجربته العالمية من خلال المسلسل الأمريكي "مون نايت"، والفرق بين العمل في مصر وهذه التجربة، أوضح "الفرق الوحيد بيننا وبين الصناعة في الخارج النظام، إحنا أشطر وبنشتغل عدد ساعات اكتر بكتير".

وأكد أن المخرج محمد دياب مخرج صعب جدا، خاصة وأنه جاء من خلفية أنه كاتب، مضيفا "تعاونت معه في اشتباك فيلم صعب جدا وفيلم أميرة وبعدين مون نايت، وهو اللي رشحني، ويهتم بالتفاصيل جدا وكان المفروض نصور في مصر ومحصلش لظروف، صوروا مصر في المجر ومن وجهة نظرهم كانت عبارة عن طوب أحمر وشوارع ضيقة، مطلعتش شبه مصر اللي نعرفها وكان بيتخانق كتير عشان يحط أبراج وميشوفش جمل".

واختتم حديثه عن التجربة، قائلا "تجربة حياتية فارقة اكتر من كونها تجربة عملية فارقة، عشت في أمريكا شوية وفي المجر شوية، وتعاملت مع عقليات مختلفة وعلمتني ألا أحب المنطقة المريحة وانك طول ما انت بتشتغل عمرك ما هتغرق".

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يختتم فعاليات دورته الـ45 الجمعة 22 نوفمبر، وشهد حفل الافتتاح تكريم المخرج دانيس تانوفيتش، المخرج يسري نصر الله، الفنان أحمد عز.