موقف طريف.. ماذا حدث بين أحمد حافظ وجميلة عوض بمهرجان القاهرة السينمائي؟

كتبت- منى الموجي:

تصوير- إسلام فاروق:

نظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، محاضرة للمونتير أحمد حافظ، وأدارتها المخرجة مريم أبو عوف، والتي وصفته بالعبقري، ووجه هو كلمة شكر للمهرجان وللحضور.

وخلال الجلسة نشب خلافا طريفا بين المونتير أحمد حافظ وزوجته الفنانة جميلة عوض، عندما تحدث أن أثناء مشاركتهما في أحد الأفلام طلبت منه أن يهتم بمشاهدها عند العمل على المونتاج، لتعلق هي أنها لم تقل ذلك ولكن قالت شيئا آخر.

وطلبت جميلة الكلمة للتوضيح، وقالت "لأ مقلتش تهتم بيا، أنا قلت بتقصني طول الوقت ليه، وده كان في فيلم (الضيف)، ومكانش فيه ما بينا حاجة بس كنت حاسة اني مقصوصة"، ليعلق "السؤال ده بيجنني".

وتابعت جميلة "عمري ما أقول الجملة دي لإن ده عدم احترام للشغلانة". وقال حافظ "في الأخر اللي هيسأل السؤال ده يتكلم مع المخرج رقم واحد، والمخرج عنده الرؤية ممكن يكون الممثل عاجبه اللقطة دي بس مش راكبة على بقية الدراما".

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يختتم فعاليات دورته الـ45 الجمعة 22 نوفمبر، وشهد حفل الافتتاح تكريم المخرج دانيس تانوفيتش، المخرج يسري نصر الله، الفنان أحمد عز.