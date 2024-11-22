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"أنا من جوة إنسانة بجد".. حلا شيحة تنشر رسالة غامضة على "إنستجرام"

12:03 ص الجمعة 22 نوفمبر 2024

حلا شيحة على انستجرام

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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعيها، أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

وكتبت "حلا" عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "دايمًا مش شايفة أنا قد إيه مشهورة وأكتر حاجة كنت بشوفها وهفضل للآخر أشوفها قد إيه أنا من جوة إنسانة بجد وحقيقية علشان ده دايماً الأجمل".

وأضافت: "الحمد لله، عندي المزيكا دي بالذات بحبها، فاكرين شريهان وعادل إمام خلي بالك من عقلك، فاكرين".

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يذكر أن أخر أعمال حلا شيحة الدرامية، مسلسل إمبراطورية ميم الذي تم عرش في رمضان الماضي، بمشاركة خالد النبوي، نشوى مصطفى، نور النبوي، ومحمود حافظ، ومحمد محمود عبد العزيز ومايان السيد وإلهام صفي الدين وهاجر السراج ومنى أحمد زاهر وآدم وهدان وإيمان السيد ونورهان منصور وليلى عز العرب وأحمد طلعت ومحمود حافظ، قصة إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.

حلا شيحة على انستجرام

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