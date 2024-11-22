حدث بالفن| نقل فنان للمستشفى وتطورات حالة نجمة وأخرى تهدي فستان زفافها لفتاة

موقف طريف.. ماذا حدث بين أحمد حافظ وجميلة عوض بمهرجان القاهرة السينمائي؟

إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ ياسمين رئيس تهدي فستان زفافها الأبيض

لإحدى الفتيات لتشاركها "فرحة العمر"، وكيف ردت أسماء جلال على تشبيهها بـ السندريلا سعاد حسني؟، ويسرا وحسين فهمي ونيللي كريم يرقصون على أغاني أحمد سعد في حفل "جولدن جلوب"، ومصطفى كامل يطلب الدعاء للفنان عادل الفار، وتطورات الحالة الصحية لـ نهال عنبر، وغيرها من الأخبار.

تخطت المليون جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في دبي

يستعد النجم عمرو دياب، لتقديم الحفل المقام في كوكاكولا أرينا دبي، يوم 30 نوفمبر الجاري.

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ميريام فارس تنشر صورًا جديدة من حفلها في دبي

نشرت الفنانة ميريام فارس، صورًا جديدة من حفلها، بـ متحف المستقبل في دبي.

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"محمد رمضان" ينضم إلى قائمة نجوم مهرجان "كوتشيلا"

أعلن الفنان محمد رمضان، عن سعادته بانضمامه لمهرجان "كوتشيلا" للموسيقى والفنون.

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بالفيديو| ياسمين رئيس تهدي فستان زفافها الأبيض لإحدى الفتيات لتشاركها "فرحة العمر"

نشرت النجمة ياسمين رئيس فيديو عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عبرت فيه عن الذكريات الجميلة التي يحملها فستان زفافها الأبيض، وأعلنت عن قرارها بإهداء فستانها لإحدى الفتيات لتعيش به فرحة يوم زفافها

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كيف ردت أسماء جلال على تشبيهها بـ السندريلا سعاد حسني؟

أكدت الفنانة أسماء جلال، أنه لا وجه للمقارنة بينها وبين النجمة الراحلة سعاد حسني.

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رمضان 2025.. مي عمر عن "إش إش": "أحلى مسلسل عملته وأكثر شخصية ممتعة لعبتها"

أطلت الفنانة مي عمر، على متابعيها بصور جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وذلك بعد اختفائها خلال الفترة الماضية من على "السوشيال ميديا" بسبب تصوير مسلسلها الجديد "إش إش" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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يسرا وحسين فهمي ونيللي كريم يرقصون على أغاني أحمد سعد في حفل "جولدن جلوب" (صور وفيديو)

احتفلت الفنانة يسرا والفنان حسين فهمي، بالغناء والرقص بعد حصولهم على جائزة عمر الشريف في حفل "جولدن جلوب" لمجلة "Enigma".

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"في حالة حرجة جدًا".. مصطفى كامل يطلب الدعاء للفنان عادل الفار

طلب الفنان ونقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، من زملائه الدعاء للفنان عادل الفار بعد تدهور حالته الصحية ونقله لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

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بعد اندلاع حريق بمنزلها.. تطورات الحالة الصحية لـ نهال عنبر

كشف الفنان حسام الحسيني تفاصيل اندلاع حريق في منزله بسبب ماس كهربائي في لوحة مفاتيح الكهرباء، والحالة الصحية لوالدته الفنانة نهال عنبر.

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"السبكي" تنفي مسؤوليتها عن أي تجارب أداء غير معلن عنها وتوجه تحذيرا

أصدرت شركة "السبكي للإنتاج والتوزيع السينمائي"، بيانا أخلت فيه مسئووليتها عن أي تجارب أداء كاستينج غير معلن عنها عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي.

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